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Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Франции Эммануэля Макрона

Европейский дебют: как прошел визит Шавката Мирзиёева в Париж

REUTERS/Pascal Rossignol
Политика
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Президент Узбекистана 8-9 октября совершил двухдневный официальный визит во Францию, открыв этим вояжем европейское направление внешней политики страны.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik, Антон Курилкин. Президент Узбекистана совершил свой первый европейский визит, избрав для этого Францию. В деталях и итогах двухдневной поездки Шавката Мирзиёева в Париж разбирался Sputnik Узбекистан.

Во время крупных зарубежных визитов программа поездки Шавката Мирзиёева идет по примерно одинаковому сценарию: глава Узбекистана стремится встретиться со всеми важными политическими деятелями страны и с главами международных агентств.

Не стал исключением и визит во Францию – помимо переговоров в узком и расширенном составе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Мирзиёев обсудил перспективы сотрудничества с председателем Сената Франции Жераром Ларше.

На переговорах Эммануэля Макрона с узбекским лидером затрагивались и политические вопросы – сотрудничество между странами, афганская проблема, развитие межпарламентских связей, а также вопросы наращивания торгово-экономического, инвестиционного, энергетического и технологического сотрудничества.

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Франции Эммануэля Макрона
© AFP 2018 / THIBAULT CAMUS
По итогам переговоров Узбекистан и Франция подписали 10 документов
Всего Узбекистан и Франция подписали 10 документов – в основном это межправительственные и межведомственные договоры по военно-техническому сотрудничеству, туризму, финансированию инвестиционных проектов, соглашения в области культуры и автомобильных перевозок.

Насыщенная повестка переговоров и отсутствие конкретных цифр по отдельным отраслям можно объяснить двумя причинами: во-первых, это первый визит Мирзиёева во Францию (и Европу), а во-вторых, конкретные проекты обсуждались на другой встрече – прошедшей чуть ранее.

Еще до переговоров президентов прошел традиционный бизнес-форум, на котором были подписаны договоры на пять миллиардов евро.

Встретился с представителями французского бизнеса и Шавкат Мирзиёев. Совместные с Узбекистаном проекты обсудили представители Total, GDF Suez, Vinci, Thales, Fives, Европейского банка реконструкции и развития и Французского агентства развития. Последнее, кстати, уже выделило Узбекистану в прошлом году более 400 миллионов евро на различные проекты.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с руководителями крупнейших французских компаний
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Компании Узбекистана и Франции договорились о проектах на 5 млрд евро
Отдельное внимание Шавкат Мирзиёев уделил вопросам культуры. Эта тема, а также новые проекты по сохранению исторического наследия затрагивалась и в беседе с Эммануэлем Макроном, и на переговорах с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле. В частности, Узбекистан договорился о проведении в республике двух форумов – молодых ученых Центральной Азии и Азиатского форума "Информационные технологии на службе сохранения культурного наследия". Кроме того, с главой ЮНЕСКО была подписана программа сотрудничества до 2021 года.

Первый за 22 года визит президента Узбекистана во Францию выдался насыщенным и продуктивным как в стратегическом, так и в практическом смысле. В любом случае первый шаг нового президента страны в Европу сделан, и выглядит он вполне уверенным.

Теги:
ЮНЕСКО, Узбекистан, Франция, Эммануэль Макрон, Шавкат Мирзиёев



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