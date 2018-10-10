Европейский дебют: как прошел визит Шавката Мирзиёева в Париж

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik, Антон Курилкин. Президент Узбекистана совершил свой первый европейский визит, избрав для этого Францию. В деталях и итогах двухдневной поездки Шавката Мирзиёева в Париж разбирался Sputnik Узбекистан.
Во время крупных зарубежных визитов программа поездки Шавката Мирзиёева идет по примерно одинаковому сценарию: глава Узбекистана стремится встретиться со всеми важными политическими деятелями страны и с главами международных агентств.
Не стал исключением и визит во Францию – помимо переговоров в узком и расширенном составе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Мирзиёев обсудил перспективы сотрудничества с председателем Сената Франции Жераром Ларше.
На переговорах Эммануэля Макрона с узбекским лидером затрагивались и политические вопросы – сотрудничество между странами, афганская проблема, развитие межпарламентских связей, а также вопросы наращивания торгово-экономического, инвестиционного, энергетического и технологического сотрудничества.
Насыщенная повестка переговоров и отсутствие конкретных цифр по отдельным отраслям можно объяснить двумя причинами: во-первых, это первый визит Мирзиёева во Францию (и Европу), а во-вторых, конкретные проекты обсуждались на другой встрече – прошедшей чуть ранее.
Еще до переговоров президентов прошел традиционный бизнес-форум, на котором были подписаны договоры на пять миллиардов евро.
Встретился с представителями французского бизнеса и Шавкат Мирзиёев. Совместные с Узбекистаном проекты обсудили представители Total, GDF Suez, Vinci, Thales, Fives, Европейского банка реконструкции и развития и Французского агентства развития. Последнее, кстати, уже выделило Узбекистану в прошлом году более 400 миллионов евро на различные проекты.
Первый за 22 года визит президента Узбекистана во Францию выдался насыщенным и продуктивным как в стратегическом, так и в практическом смысле. В любом случае первый шаг нового президента страны в Европу сделан, и выглядит он вполне уверенным.