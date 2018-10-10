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Ботиржон Асадов вручит верительные грамоты Владимиру Путину 11 октября

Sputnik / Вадим Савицкий
Политика
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Верительные грамоты главе РФ вручат 23 вновь прибывших дипломата, в числе которых и новый посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин 11 октября примет верительные грамоты у послов иностранных государств, в том числе Узбекистана, сообщает пресс-служба российского лидера.

"11 октября 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.

Верительные грамоты главе России вручат 23 вновь прибывших дипломата, в числе которых и новый посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.

Напомним, на этом посту Асадов сменил Бахрома Ашрафханова, который получил назначение на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз".




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