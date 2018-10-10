Более 15 тысяч узбекских военных поучаствовали в учениях

Должностные лица Министерства обороны отчитались президенту о проделанной работе по повышению эффективности боевой и духовно-просветительской подготовки войск.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. В мероприятиях оперативно-боевой подготовки в Узбекистане за последнее время приняли участие более 15 тысяч военнослужащих, такие цифры озвучили представители Министерства обороны на служебном совещании по вопросам оборонного строительства и развития Вооруженных Сил республики, прошедшем под председательством президента.

Участники совещания обсудили дальнейшее повышение боеспособности войск, оснащение их современным вооружением и техникой, модернизацию имеющихся образцов вооружения, активизацию военного и военно-технического сотрудничества со странами региона и мира в целом, развитие объектов инфраструктуры военных городков, а также социальное обеспечение военнослужащих и ветеранов.

"По информации Министерства обороны, за отчетный период проведено более 120 мероприятий оперативно-боевой подготовки, в которых приняли участие свыше 15 тысяч военнослужащих силовых министерств и ведомств, а также представители органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах", - говорится в сообщении.

По итогам совещания Шавкат Мирзиёев определили приоритетные направления и задачи дальнейшего совершенствования деятельности Вооруженных Сил и повышения обороноспособности страны в целом.