Путин даст старт строительству АЭС в ходе поездки в Узбекистан

Встреча Мирзиёева и Путина должна состояться в Ташкенте 18-19 октября.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что на следующей неделе отправится в Узбекистан и по итогам переговоров будет подписан солидный пакет документов. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Церемония пуска проекта АЭС в Узбекистане состоится 19 октября

Встреча Мирзиёева и Путина должна состоятся в Ташкенте 18-19 октября. Во второй день поездки будет дан старт строительству АЭС.

Также в рамках официального визита российского президента состоится первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан находится в высокой степени подготовки.