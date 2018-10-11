Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Ташкенте 12 октября

На повестке – 20 пунктов, среди которых обстановка в Центрально-Азиатском регионе и приоритетные задачи противодействия международному терроризму.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Стала известна дата заседания Совета министров обороны СНГ в Ташкенте – оно произойдет 12 октября, сообщает РИА Новости.

На повестке встречи всего 20 пунктов. В частности, главы оборонных ведомств планируют обсудить обстановку в Центрально-Азиатском регионе и приоритетные задачи противодействия терроризму.

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Также они остановятся на развитии военного сотрудничества между государствами и перспективах работы Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Среди других вопросов – партнерство в области обеспечения авиации Содружества Независимых Государств и реализация Концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания.

Еще одна важная тема – план работы СМО на 2019 год, министры обороны намерены принять документ.

Совет министров обороны СНГ был образован в 1992 году, в него входят представители Армении, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и России.