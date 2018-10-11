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Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели встречу

Мирзиёев и Назарбаев довольны темпами развития сотрудничества

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Главы государств провели телефонный разговор, во время которого обсудили текущее состояние и перспективы многопланового двустороннего сотрудничества в контексте достигнутых ранее договоренностей на высшем уровне.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев довольны ростом объемов взаимной торговли и расширением ее номенклатуры, говорится в сообщении пресс-службы.

Главы государств провели телефонный разговор, во время которого обсудили текущее состояние и перспективы многопланового двустороннего сотрудничества в контексте достигнутых ранее договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание президенты уделено эффективному использованию потенциала межрегионального сотрудничества.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии делового сотрудничества – по конкретным проектам кооперации в промышленности, энергетике, транспортно-коммуникационной, сельскохозяйственной и других сферах", - говорится в сообщении.

Они отметили, что важно продолжать активное взаимодействие и в сфере культурно-гуманитарных обменов, образования, здравоохранения и туризма.

Назарбаев и Мирзиёев также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международного и регионального характера. Они констатировали общность подходов к наиболее важным проблемам, в том числе обеспечению региональной безопасности и эффективному противодействию современным вызовам и угрозам.




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