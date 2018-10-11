Узбекистан договорился о военном сотрудничестве с Азербайджаном и Беларусью

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов провел встречи с главами оборонных ведомств Армении, Беларуси и Азербайджана, сообщает корреспондент Sputnik.
На встречах обсуждались вопросы текущего состояния и перспективы развития совместного сотрудничества в сфере обороны и военного образования, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении. Азизов подчеркнул готовность узбекской стороны к сотрудничеству между оборонными ведомствами.
В завершение встреч были подписаны двусторонние Планы военного сотрудничества на 2019 год с министерствами обороны Азербайджана и Беларуси.
С Азербайджаном Узбекистан планирует проводить мероприятия по обмену опытом в области военного образования. Также военные специалисты Узбекистана будут участвовать в качестве наблюдателей в международных учениях, которые пройдут на Азербайджанской территории.
Напомним, 12 октября во Дворце международных форумов Узбекистан состоится 75-ое заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств. В нем примут участие главы оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.