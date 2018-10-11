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Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана

Узбекистан договорился о военном сотрудничестве с Азербайджаном и Беларусью

© Министерство обороны Узбекистана.
Политика
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Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов на встрече с главами оборонных ведомств Армении, Беларуси и Азербайджана подчеркнул готовность узбекской стороны к военному сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов провел встречи с главами оборонных ведомств Армении, Беларуси и Азербайджана, сообщает корреспондент Sputnik.

На встречах обсуждались вопросы текущего состояния и перспективы развития совместного сотрудничества в сфере обороны и военного образования, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении. Азизов подчеркнул готовность узбекской стороны к сотрудничеству между оборонными ведомствами.

В завершение встреч были подписаны двусторонние Планы военного сотрудничества на 2019 год с министерствами обороны Азербайджана и Беларуси.

Флаги стран-участниц СНГ
© Sputnik/Виктор Толочко
Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Ташкенте 12 октября
Планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Узбекистана и Беларуси предусматривает официальные визиты руководства минобороны Узбекистана в Беларусь, дальнейшее обсуждение вопросов сотрудничества в области военной топографии, геодезии, картографии и навигации, подготовки научных и научно-педагогических кадров. Также, планируется проведение совместных белорусско-узбекских учений на территории Узбекистана.

С Азербайджаном Узбекистан планирует проводить мероприятия по обмену опытом в области военного образования. Также военные специалисты Узбекистана будут участвовать в качестве наблюдателей в международных учениях, которые пройдут на Азербайджанской территории.

Напомним, 12 октября во Дворце международных форумов Узбекистан состоится 75-ое заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств. В нем примут участие главы оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.




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