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Президент РФ Владимир Путин

Путин запретил въезд в Россию финансировавшим терроризм иностранцам

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Согласно указу, в РФ не смогут въехать иностранные граждане, в отношении которых принято решение о замораживании их средств или имущества за противоправные действия.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запрет на въезд причастным к терроризму иностранцам, сообщает РИА Новости.

Речь идет о тех гражданах других государств, в отношении которых российские власти приняли решение о замораживании их средств или имущества.

Документ вносит правки в статью 26 Федерального закона "О порядке въезда из Российской Федерации въезда в Российскую Федерацию". Закон был принят Государственной думой 27 сентября и одобрен Советом Федерации 3 октября.

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© Foto : Из личного архива Иосифа Линдера
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В начале октября Узбекистан и Россия приняли решение об активизации сотрудничества по парламентской линии – в том числе и в противодействии терроризму.

Ранее в Узбекистане также учредили комиссию по борьбе с финансированием терроризма. Она создается для успешного сотрудничества с остальными государствами-членами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.

Владимира Путина ждут в Ташкенте 18-19 октября. Он планирует встретиться с Шавкатом Мирзиёевым и принять участие в открытии строительства первой в республике атомной электростанции.

Теги:
закон, Терроризм, Владимир Путин



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