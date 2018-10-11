Путин запретил въезд в Россию финансировавшим терроризм иностранцам

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запрет на въезд причастным к терроризму иностранцам, сообщает РИА Новости.
Речь идет о тех гражданах других государств, в отношении которых российские власти приняли решение о замораживании их средств или имущества.
Документ вносит правки в статью 26 Федерального закона "О порядке въезда из Российской Федерации въезда в Российскую Федерацию". Закон был принят Государственной думой 27 сентября и одобрен Советом Федерации 3 октября.
Ранее в Узбекистане также учредили комиссию по борьбе с финансированием терроризма. Она создается для успешного сотрудничества с остальными государствами-членами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.
Владимира Путина ждут в Ташкенте 18-19 октября. Он планирует встретиться с Шавкатом Мирзиёевым и принять участие в открытии строительства первой в республике атомной электростанции.