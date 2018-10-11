Путин запретил въезд в Россию финансировавшим терроризм иностранцам

Согласно указу, в РФ не смогут въехать иностранные граждане, в отношении которых принято решение о замораживании их средств или имущества за противоправные действия.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запрет на въезд причастным к терроризму иностранцам, сообщает РИА Новости.

Речь идет о тех гражданах других государств, в отношении которых российские власти приняли решение о замораживании их средств или имущества.

Документ вносит правки в статью 26 Федерального закона "О порядке въезда из Российской Федерации въезда в Российскую Федерацию". Закон был принят Государственной думой 27 сентября и одобрен Советом Федерации 3 октября.

© Foto : Из личного архива Иосифа Линдера Линдер: лишение террористов финансирования – ключевая мера, помимо силовой

В начале октября Узбекистан и Россия приняли решение об активизации сотрудничества по парламентской линии – в том числе и в противодействии терроризму.

Ранее в Узбекистане также учредили комиссию по борьбе с финансированием терроризма. Она создается для успешного сотрудничества с остальными государствами-членами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.

Владимира Путина ждут в Ташкенте 18-19 октября. Он планирует встретиться с Шавкатом Мирзиёевым и принять участие в открытии строительства первой в республике атомной электростанции.