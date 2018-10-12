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Заседание Совета федерации РФ

Шойгу прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета министров обороны

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Политика
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На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Ташкент, где примет участие в заседании Совета министров обороны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы военного ведомства Россияну Марковскую.

"12 октября в Ташкенте под председательством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Совета министров государств - участников СНГ. В мероприятии примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана", - сказала Марковская.

© Министерство обороны Узбекистана
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По ее словам, на заседании будет рассмотрен комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

Пресс-секретарь подчеркнула, что "намечено подвести итоги и согласовать совместные мероприятия на следующий год". Она также сообщила, что участники заседания обменяются мнениями об обстановке в Центрально-Азиатском регионе и приоритетных задачах противодействия международному терроризму.

"Также планируется принять решения по вопросам сотрудничества в области обеспечения полетов авиации, информационного обеспечения вооруженных сил государств - участников СНГ, развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств - участников СНГ, военного образования и ряду других", - подчеркнула Марковская.




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