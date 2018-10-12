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Президент России и чрезвычайный и полномочный послом Узбекистана Ботиржон Асадов

Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту России

© Фото: пресс-служба президента РФ
Политика
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Ботиржон Асадов на посту посла Узбекистана в России сменил Бахрома Ашрафханова, который получил назначение на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз".

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В четверг, 11 октября, президент России Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принял верительные грамоты вновь прибывших послов 23 государств.

В числе прочих он принял верительные грамоты от нового посла Узбекистана в РФ Ботиржона Закировича Асадова, сообщает пресс-служба главы российского государства.

В приветственной речи президент Путин отметил, что Узбекистан – стратегический партнер и союзник России.

Посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов
© Пресс-служба МИД Республики Беларусь
Новым послом Узбекистана в России стал Ботиржон Асадов

"Двусторонние связи углубляются во всех ключевых сферах: политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной. Рассчитываю, что в ходе предстоящего на следующей неделе государственного визита в Ташкент у нас с президентом Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым состоятся обстоятельные переговоры и по их итогам будет подписан солидный пакет совместных межправительственных и коммерческих документов", - подчеркнул он.

Владимир Путин отметил также, что вместе с главой Узбекистана намерен дать старт строительству "Росатомом" первой узбекской атомной электростанции.

Напомним, Ботиржон Асадов на посту посла Узбекистана в России сменил Бахрома Ашрафханова, который получил назначение на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз".




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