Более 340 военных Узбекистана начали обучение в РФ в этом году

Как заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым, российские военные удовлетворены положительной динамикой развития сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Более 340 военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана начали обучение в военных учебных заведениях РФ в этом году.

Как сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым, это стало самым большим набором зарубежных слушателей в вузы Минобороны.

Шойгу отметил, что российские военные удовлетворены положительной динамикой развития сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана.

"Необходимый темп был задан нашими договоренностями, достигнутыми в Ташкенте в мае. В первую очередь это касается совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности двух стран, усилению боевого потенциала узбекистанских вооруженных сил, а также подготовки военных кадров", - подчеркнул глава российского оборонного ведомства, передает РИА Новости.

Напомним, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Ташкент, где примет участие в заседании Совета министров обороны - участников СНГ. В мероприятии примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана", - сказала Марковская.

В августе военнослужащие Узбекистана приняли участие в Армейских международных играх, прошедших на территории России. Узбекистанцы приняли участие сразу в 13 дисциплинах.