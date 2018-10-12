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Военнослужащие из Узбекистана на АрМи 2018

Более 340 военных Узбекистана начали обучение в РФ в этом году

Sputnik / Антон Курилкин
Политика
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Как заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым, российские военные удовлетворены положительной динамикой развития сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Более 340 военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана начали обучение в военных учебных заведениях РФ в этом году.

Как сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым, это стало самым большим набором зарубежных слушателей в вузы Минобороны.

Шойгу отметил, что российские военные удовлетворены положительной динамикой развития сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана.

Узбекистан на АрМИ-2018
© Sputnik /
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"Необходимый темп был задан нашими договоренностями, достигнутыми в Ташкенте в мае. В первую очередь это касается совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности двух стран, усилению боевого потенциала узбекистанских вооруженных сил, а также подготовки военных кадров", - подчеркнул глава российского оборонного ведомства, передает РИА Новости.

Напомним, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Ташкент, где примет участие в заседании Совета министров обороны - участников СНГ. В мероприятии примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана", - сказала Марковская.

В августе военнослужащие Узбекистана приняли участие в Армейских международных играх, прошедших на территории России. Узбекистанцы приняли участие сразу в 13 дисциплинах.




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