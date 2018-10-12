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Церемония открытия IV Международных армейских игр

Шойгу пригласил Азизова принять участие в Армейских играх

© Sputnik / /Антон Курилкин
Политика
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Министр обороны России также выразил признательность за активность узбекистанцев на конференции по безопасности и военно-техническом форуме.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил своего узбекистанского коллегу генерал-майора Абдусалома Азизова поучаствовать в знаковых мероприятиях российского оборонного ведомства, сообщает РИА Новости.

Заседание Совета Федерации РФ
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Шойгу прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета министров обороны

Он отдельно выразил признательность за активное участие представителей Узбекистана в Московской конференции по международной безопасности, Армейских международных играх и Международном военно-техническом форуме.

Утром в пятницу глава Минобороны России прибыл в Ташкент для участие в заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ. Также к мероприятию присоединятся делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

На заседании рассмотрят комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

Теги:
Армейские международные игры, Минобороны Узбекистана, Сергей Шойгу



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