Шойгу пригласил Азизова принять участие в Армейских играх

Министр обороны России также выразил признательность за активность узбекистанцев на конференции по безопасности и военно-техническом форуме.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил своего узбекистанского коллегу генерал-майора Абдусалома Азизова поучаствовать в знаковых мероприятиях российского оборонного ведомства, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Шойгу прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета министров обороны

Он отдельно выразил признательность за активное участие представителей Узбекистана в Московской конференции по международной безопасности, Армейских международных играх и Международном военно-техническом форуме.

Утром в пятницу глава Минобороны России прибыл в Ташкент для участие в заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ. Также к мероприятию присоединятся делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

На заседании рассмотрят комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.