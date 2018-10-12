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Шавкат Мирзиёев осмотрел многоквартирные дома, строящиеся на улице Мустакиллик в Джизаке

В Узбекистане разрешили продавать неиспользуемые здания за один сум

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Речь в законопроекте идет о пустующих государственных объектах недвижимости, покупатель должен будет принять определенные обязательства.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил постановление, разрешающее по минимальной цене реализовать неиспользумые государственные объекты недвижимости.

Документ "О дополнительных мерах по упрощению процедур реализации субъектам предпринимательства объектов государственной собственности и прав на земельные участки" опубликовала УзА.

Цена составит всего один сум, и единственным условием для покупки станет принятие инвестиционных и социальных обязательств.

"Реализовывать в установленном порядке пустующие государственные объекты недвижимости без проведения оценки их стоимости с выставлением на аукцион на электронной торговой площадке E-IJRO Auksion по стартовой цене, равной одному суму, с установлением инвестиционных и социальных обязательств", - уточняется в указе Шавката Мирзиёева.

Кроме того, хокимам областей предоставили возможность распределять земельные участки и продавать пустующие государственные объекты недвижимости без проведения аукциона, путем прямых переговоров с заинтересованными лицами.

 

Теги:
закон, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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