В Узбекистане разрешили продавать неиспользуемые здания за один сум

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил постановление, разрешающее по минимальной цене реализовать неиспользумые государственные объекты недвижимости.
Документ "О дополнительных мерах по упрощению процедур реализации субъектам предпринимательства объектов государственной собственности и прав на земельные участки" опубликовала УзА.
Цена составит всего один сум, и единственным условием для покупки станет принятие инвестиционных и социальных обязательств.
"Реализовывать в установленном порядке пустующие государственные объекты недвижимости без проведения оценки их стоимости с выставлением на аукцион на электронной торговой площадке E-IJRO Auksion по стартовой цене, равной одному суму, с установлением инвестиционных и социальных обязательств", - уточняется в указе Шавката Мирзиёева.
Кроме того, хокимам областей предоставили возможность распределять земельные участки и продавать пустующие государственные объекты недвижимости без проведения аукциона, путем прямых переговоров с заинтересованными лицами.