12:52 12 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов

Азизов: ситуация в мире показывает важность Совета министров обороны СНГ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
15 0 0

В Ташкенте 12 октября состоялось 75-е заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, в работе которого приняли участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов, выступая на заседании Совета глав оборонных ведомств СНГ, заявил об актуальности этой структуры в условиях быстро изменяющегося мира и нарастающей террористической угрозы, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"На фоне усиления глобальных вызовов и угроз Совет подтверждает свою востребованность. По нашему убеждению, это важная платформа для расширения многостороннего военного сотрудничества. Сегодня партнеров по СНГ объединяют единые приоритеты – добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество и региональная стабильность", — подчеркнул Азизов.

По его словам, за годы работы этот орган обеспечил многостороннее военное сотрудничество, стал площадкой для рассмотрения концептуальных подходов к вопросам военной политики и военного строительства.

"Сегодня наша встреча проходит в условиях быстроменяющейся международной обстановки, растущей геополитической напряженности и активизации религиозного фанатизма, обострения конфликтной ситуации в нашем ближнем и дальнем окружении. Принимая во внимание, что формат Совета министров обороны Содружества дает возможность расширять диапазон взаимодействия с учетом национальных и общих интересов, Узбекистан придает важное значение участию в деятельности данного коллективного органа", — заявил глава Минобороны республики.

Церемония открытия IV Международных армейских игр
© Sputnik / /Антон Курилкин
Шойгу пригласил Азизова принять участие в Армейских играх
Он отметил важность и эффективность Совета для для поддержания прямого межгосударственного диалога в области обороны, расширения установившихся связей по различным направлениям военного и военно-технического сотрудничества.

Азизов добавил, что в последнее время Узбекистан активизировал взаимодействие в военной сфере практически со всеми странами СНГ. В частности, тесное взаимодействие налажено в области противовоздушной обороны, военной разведки и обмена информацией. Кроме того, министр напомнил, что Узбекистан успешно выступает в Армейских играх, олимпиадах и международных спортивных турнирах среди военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь пригласил своего узбекского коллегу посетить следующие Армейские игры.

Теги:
Сергей Шойгу, Азизов Абдусалом, Министерство обороны Узбекистана, Минобороны РФ



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дым из двуствольного охотничьего ружья
    Страх потеряли

    Жители Масаллинского района Азербайджана, незаконно охотившиеся в заповеднике, отказались подчиниться полицейским и угрожали им оружием.

  • Корпоративный фильм Гонка континентов завоевал две награды фестиваля The Cannes Corporate Media & TV Awards
    БелАЗ в Каннах

    Корпоративный фильм БелАЗа "Гонка континентов" признан лучшим на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards.

  • Фонтан на Сухумской горе
    Сухумский фонтан

    Фонтан на Сухумской горе вновь открыли после реставрации – он не работал четверть века из-за отсутствия водоснабжения.

  • Медаль Героя Советского Союза
    Память о герое

    В Молдове восстановили надгробный памятник на могиле Героя Советского Союза, гвардии капитана Михаила Плугарева.

  • Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств
    Взаимное уважение

    Президент России Владимир Путин, принимая верительную грамоту нового посла Эстонии, назвал условие сотрудничества между двумя странами.

  • Пресс-конференция на тему биолаборатории в Грузии
    Биологическая опасность

    Деятельность биологической лаборатории в Грузии представляет угрозу жизни и здоровью народа Южной Осетии, заявили в Минобороны республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.
Обратно к истокам: впервые за 50 лет на Ставрополье собирают хлопок
В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у посла Узбекистана в РФ Ботиржона Асадова
Путин принял верительные грамоты у нового посла Узбекистана в России
Alliance Francaise: узбекско-французское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054