Азизов: ситуация в мире показывает важность Совета министров обороны СНГ

В Ташкенте 12 октября состоялось 75-е заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, в работе которого приняли участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов, выступая на заседании Совета глав оборонных ведомств СНГ, заявил об актуальности этой структуры в условиях быстро изменяющегося мира и нарастающей террористической угрозы, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"На фоне усиления глобальных вызовов и угроз Совет подтверждает свою востребованность. По нашему убеждению, это важная платформа для расширения многостороннего военного сотрудничества. Сегодня партнеров по СНГ объединяют единые приоритеты – добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество и региональная стабильность", — подчеркнул Азизов.

По его словам, за годы работы этот орган обеспечил многостороннее военное сотрудничество, стал площадкой для рассмотрения концептуальных подходов к вопросам военной политики и военного строительства.

"Сегодня наша встреча проходит в условиях быстроменяющейся международной обстановки, растущей геополитической напряженности и активизации религиозного фанатизма, обострения конфликтной ситуации в нашем ближнем и дальнем окружении. Принимая во внимание, что формат Совета министров обороны Содружества дает возможность расширять диапазон взаимодействия с учетом национальных и общих интересов, Узбекистан придает важное значение участию в деятельности данного коллективного органа", — заявил глава Минобороны республики.

© Sputnik / /Антон Курилкин Шойгу пригласил Азизова принять участие в Армейских играх

Он отметил важность и эффективность Совета для для поддержания прямого межгосударственного диалога в области обороны, расширения установившихся связей по различным направлениям военного и военно-технического сотрудничества.

Азизов добавил, что в последнее время Узбекистан активизировал взаимодействие в военной сфере практически со всеми странами СНГ. В частности, тесное взаимодействие налажено в области противовоздушной обороны, военной разведки и обмена информацией. Кроме того, министр напомнил, что Узбекистан успешно выступает в Армейских играх, олимпиадах и международных спортивных турнирах среди военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь пригласил своего узбекского коллегу посетить следующие Армейские игры.