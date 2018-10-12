Мирзиёев встретился с руководителями оборонных ведомств стран СНГ

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял руководителей оборонных ведомств стран, входящих в Содружество Независимых Государств, прибывших в республику для участия в очередном заседании Совета министров обороны СНГ, сообщает пресс-служба.

Во встрече участвовали министры обороны Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана и секретарь Совета министров обороны СНГ.

Мирзиёев отметил, что проведение впервые в Ташкенте заседания Совета министров обороны СНГ свидетельствует о новом этапе участия Узбекистана в деятельности Содружества.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Азизов: ситуация в мире показывает важность Совета министров обороны СНГ

Участники встречи рассмотрели вопросы расширения военного и военно-технического сотрудничества в рамках СНГ, в том числе межведомственного партнерства, проведения двусторонних и многосторонних мероприятий, профессиональной подготовки военных кадров. Они также обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной политики, включая обеспечение безопасности и стабильности.

Руководители оборонных ведомств стран СНГ высоко оценили реформы по модернизации вооруженных сил и укреплению обороноспособности страны, проводимые в Узбекистане, а также инициативы республики по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе. Они заявили, что готовы к дальнейшему развитию конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества между оборонными ведомствами по вопросам, представляющим обоюдный интерес.

В Ташкенте 12 октября состоялось 75-е заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, в работе которого приняли участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.