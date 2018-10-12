В Душанбе началось заседание Совета глав правительств стран ШОС

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В столице Таджикистана Душанбе в пятницу утром началось заседание Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, сообщает РИА Новости.
По итогам заседания участники намерены подписать пакет документов "О разработке новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов организации".
Также планируется принять решение "о подготовке программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС".
Узбекистан на мероприятии представляет премьер-министр Абдулла Арипов, он возглавляет делегацию республики.
Также в заседании принимают участие представители правительств Индии, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана и глава правительства России Дмитрий Медведев.
Заседание проходит 11-12 октября в Душанбе, приглашенные планируют обменяться мнениями о перспективах и мерах по развитию торгово-экономических связей.