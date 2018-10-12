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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совместном фотографировании глав делегаций государств - членов ШОС, глав делегаций государств-наблюдателей в ШОС и приглашенных представителей международных организаций перед заседанием Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. В первом ряду справа налево - премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, Д. Медведев, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада, премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

В Душанбе началось заседание Совета глав правительств стран ШОС

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
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Участники намерены подписать документ "О разработке новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества".

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В столице Таджикистана Душанбе в пятницу утром началось заседание Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, сообщает РИА Новости.

По итогам заседания участники намерены подписать пакет документов "О разработке новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов организации".

Также планируется принять решение "о подготовке программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС".

Узбекистан на мероприятии представляет премьер-министр Абдулла Арипов, он возглавляет делегацию республики.

Абдулла Арипов на заседании Глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
© Пресс-служба президента Таджикистана.
Абдулла Арипов на заседании Глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе

Также в заседании принимают участие представители правительств Индии, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана и глава правительства России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев на заседание Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества
© Пресс-служба президента Таджикистана.
Дмитрий Медведев на заседание Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества

Заседание проходит 11-12 октября в Душанбе, приглашенные планируют обменяться мнениями о перспективах и мерах по развитию торгово-экономических связей.

Теги:
заседание, Душанбе, ШОС



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