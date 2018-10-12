В Душанбе началось заседание Совета глав правительств стран ШОС

Россия также поддерживает и идею перехода на расчеты между государствами Шанхайской организации сотрудничества в национальных валютах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В здании в Женеве правоохранители при обыске нашли часы и ювелирные украшения, в том числе колье с рубинами и кольцо с большим красным бриллиантом.