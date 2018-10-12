Медведев: Россия готова активно участвовать в транспортных проектах ШОС

Россия также поддерживает и идею перехода на расчеты между государствами Шанхайской организации сотрудничества в национальных валютах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Россия готова активно участвовать в совместных транспортных проектах ШОС, которые помогут расширению сотрудничества в организации, заявил ходе встречи глав правительств Шанхайской организации сотрудничества премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У наших стран общие границы, весьма большие территории, поэтому лишнее время в пути - это ненужные издержки",- цитирует Медведева РИА Новости.

Он отметил необходимость совместных транспортных и логических проектов для развития экономического сотрудничества между странами. По словам Медведева, Россия поддерживает и идею перехода на расчеты между государствами Шанхайской организации сотрудничества в национальных валютах.

"Мы должны принимать важные решения, для того чтобы финансировать проекты. Отдельно здесь отмечалась вероятность перехода на взаимные расчета в национальных валютах. Мы эту идею поддерживаем", - сказал премьер-министр РФ.

Он также отметил, что страны имеют общий настрой на развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.