15:36 12 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Дмитрий Медведев на заседание Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества

Медведев: Россия готова активно участвовать в транспортных проектах ШОС

© Пресс-служба президента Таджикистана.
Политика
Получить короткую ссылку
17 0 0

Россия также поддерживает и идею перехода на расчеты между государствами Шанхайской организации сотрудничества в национальных валютах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Россия готова активно участвовать в совместных транспортных проектах ШОС, которые помогут расширению сотрудничества в организации, заявил ходе встречи глав правительств Шанхайской организации сотрудничества премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У наших стран общие границы, весьма большие территории, поэтому лишнее время в пути - это ненужные издержки",-  цитирует Медведева РИА Новости.

Он отметил необходимость совместных транспортных и логических проектов для развития экономического сотрудничества между странами. По словам Медведева, Россия поддерживает и идею перехода на расчеты между государствами Шанхайской организации сотрудничества в национальных валютах.

"Мы должны принимать важные решения, для того чтобы финансировать проекты. Отдельно здесь отмечалась вероятность перехода на взаимные расчета в национальных валютах. Мы эту идею поддерживаем", - сказал премьер-министр РФ.

Он также отметил, что страны имеют общий настрой на развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дым из двуствольного охотничьего ружья
    Страх потеряли

    Жители Масаллинского района Азербайджана, незаконно охотившиеся в заповеднике, отказались подчиниться полицейским и угрожали им оружием.

  • Корпоративный фильм Гонка континентов завоевал две награды фестиваля The Cannes Corporate Media & TV Awards
    БелАЗ в Каннах

    Корпоративный фильм БелАЗа "Гонка континентов" признан лучшим на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards.

  • Фонтан на Сухумской горе
    Сухумский фонтан

    Фонтан на Сухумской горе вновь открыли после реставрации – он не работал четверть века из-за отсутствия водоснабжения.

  • Медаль Героя Советского Союза
    Память о герое

    В Молдове восстановили надгробный памятник на могиле Героя Советского Союза, гвардии капитана Михаила Плугарева.

  • Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств
    Взаимное уважение

    Президент России Владимир Путин, принимая верительную грамоту нового посла Эстонии, назвал условие сотрудничества между двумя странами.

  • Пресс-конференция на тему биолаборатории в Грузии
    Биологическая опасность

    Деятельность биологической лаборатории в Грузии представляет угрозу жизни и здоровью народа Южной Осетии, заявили в Минобороны республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.
Обратно к истокам: впервые за 50 лет на Ставрополье собирают хлопок
Видео допроса Мамаева и Кокорина
"Это что, интервью?": Мамаев отказался отвечать на вопрос следователя
Alliance Francaise: узбекско-французское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054