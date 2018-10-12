Узбекистан и РФ договорились о взаимном использовании воздушного пространства

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В пятницу, 12 октября, в зале гостиницы Hyatt Regency Tashkent министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов встретился с министрами оборонных ведомств Республики Казахстан и России.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Абдусалом Азизов в беседе с министром обороны генералом армии РФ Сергеем Шойгу обсудил вопросы текущего состояния и перспективы развития узбекско-российского сотрудничества в сфере обороны, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении.
В беседе с российским коллегой Абдусалом Азизов отметил важность проводимых совместных мероприятий с российскими военными специалистами.
Надо отметить, что по-настоящему укрепили двусторонние отношения и придали новый импульс началу взаимовыгодных связей совместные узбекско-российские военные учения, прошедшие в начале октября 2017 года на базе горного полигона Фориш (Джизакская область), подчеркивается в сообщении.
В завершение встречи министрами обороны Узбекистана и России были подписаны План двустороннего военного сотрудничества на 2019 год и Межправительственное соглашение об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан и России.
Абдусалом Азизов поздравил своего казахстанского коллегу Нурлана Ермекбаева с назначением на пост министра обороны республики и отметил продвижение во взаимоотношениях между двумя государствами.
Также Абдусалом Азизов встретился с казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым и поздравил его с назначением на пост министра обороны республики.
Он отметил продвижение во взаимоотношениях между двумя государствами, которые в 2018 году набрали новый оборот стратегического партнерства. В своем выступлении глава оборонного ведомства Узбекистана отметил совместные учения военнослужащих, которые прошли летом текущего года в два этапа на территориях двух государств. Эти учения не только позволили состояться обмену мнениями между военными специалистами, но и показали, что армии двух государств могут совместно действовать в любых условиях.
Напомним, в Ташкенте 12 октября состоялось 75-е заседание Совета министров обороны стран-участниц Содружества Независимых Государств, в работе которого приняли участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.