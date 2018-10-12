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Премьер-министр РФ Д. Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Страны ШОС усовершенствуют программу торгово-экономического сотрудничества

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
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Всего по итогам заседания подписано десять решений Совета и два межведомственных документа о сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Главы правительств стран-участниц ШОС договорились о разработке новой редакции программы торгово-экономического сотрудничества внутри организации, сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ подписали премьеры по итогам заседания Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе.

Кроме того, подписано решение о подготовке программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС.

Премьеры также подписали документы о бюджете организации на 2019 год и о добровольной помощи постоянным органам ШОС.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
© Sputnik / Александр Астафьев
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Еще два документа касаются "дорожной карты" по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений ШОС и взаимодействию в области охраны окружающей среды.

Члены делегаций в ходе заседания подписали программу сотрудничества по продовольственной безопасности и меморандум о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики трансграничных эпизоотических заболеваний.

Всего по итогам заседания подписано десять решений Совета и два межведомственных документа о сотрудничестве.

Делегацию Узбекистана на мероприятии возглавлял премьер-министр Абдулла Арипов. Также в заседании принимали участие представители правительств Индии, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана и глава правительства России Дмитрий Медведев.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.




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