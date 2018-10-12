В МВД Узбекистана – новые назначения

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В региональных подразделениях Министерства внутренних дел Республики Узбекистан произошли кадровые перестановки.
Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Начальником Управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка УВД Андижанской области назначен подполковник Нишанов Махамаджон Садикжанович.
Подполковник Тургунов Азизбек Баходирович стал начальником отдела внутренних дел Алтынкульского района Андижанской области.
Начальником отдела внутренних дел Мархаматского района Андижанской области назначен подполковник Косимов Жамшидбек Комилович.
Должность начальника Управления по координации деятельности органов внутренних дел города Джизака Джизакской области занял подполковник Муратов Акмал Баходирович.
Начальником отдела внутренних дел Бахмалского района Джизакской области стал подполковник Ибрагимов Одилжон Ботирович.
Начальником отдела внутренних дел Галляаралского района Джизакской области назначен подполковник Наимов Бекзод Акрам угли.
Подполковник Хожанов Журабек Мамирович занял должность начальника отдела внутренних дел Пахтакорского района Джизакской области.
Начальником отдела внутренних дел Дустликского района Джизакской области стал майор Нурматов Исроилжон Ибраимжонович.