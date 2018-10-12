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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выходит из самолета

Посол назвал даты визита Шавката Мирзиёева в Германию

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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По данным дипломата, глава Узбекистана проведет переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить Германию с визитом в январе 2019 года, сообщил чрезвычайный и полномочный посол ФРГ Гюнтер Оверфельд во время празднования Дня единства Германии.

По данным дипломата, он проведет переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Он добавил, что в ноябре этого года Германию посетит министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. В программе его визита обмен мнениями по актуальными вопросам взаимодействия двух стран. 

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Оверфельд подчеркнул, что сотрудничество между Узбекистаном и Германией получило новый импульс от реформ президента Мирзиёева. Он поддержал усилия главы республики по обеспечению соблюдения прав человека и инициированию нового этапа экономического развития.

По словам Оверфельда, Германия приветствует региональные инициативы Узбекистана в Центральной Азии, включая мирное урегулирование ситуации в Афганистане.

Он напомнил о визите немецкой делегации в Узбекистан в мае 2018 года, когда республику посетили свыше 70 представителей компаний, занимающихся производством стройматериалов, сельхозмашиностроением, выпуском автомобильной, химической и электротехнической продукции, строительством, банковским делом, туризмом и оказанием услуг.




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