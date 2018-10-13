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В генконсульствах Узбекистана – новые дипломатические назначения

Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Генконсулом в Казахстане стал Абрар Фатхуллаев, в США - Камол Икрамов, а должность во Владивостоке получил Рустам Исмаилов.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана назначило зарубежом три новых генконсула Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

Должность в Алмате (Казахстан) получил Абрар Фатхуллаев, в Нью-Йорке (США) – Камол Икрамов, а во Владивостоке (Россия) – Рустам Исмаилов.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
Кто стал генеральным консулом Узбекистана в Новосибирске

В начале октября пост генерального консула РУ в Новосибирске получил Юсул Кабулжанов, в августе эту должность в Санкт-Петербурге занял Джахонгир Иргашев.

В 2018 году Узбекистан также намерен открыть генконсульства в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани, в некоторых из указанных городов уже найдены необходимые помещения.

Цель работы консульств – защита прав и интересов граждан Узбекистана, постоянно или временно проживающих за границей.

Теги:
Дипломатия, министерство, Узбекистан



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