Мирзиёев обсудил с главой Минэкономразвития России подготовку визита Путина

В субботу президент Узбекистана встретился с Максимом Орешкиным, глава республики особенно отметил динамичное развитие двусторонних отношений.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили экономическую повестку предстоящего визита президента России Владимира Путина в республику и динамику развития двусторонних отношений.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Узбекистана обсудил с Максимом Орешкиным подготовку к визиту Владимира Путина

"Министр экономического развития выразил искреннюю благодарность главе нашего государства за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева", - отмечается в сообщении.

Владимир Путин посетит Узбекистан с визитом 18-19 октября, планируется подписание большого пакета документов.

Кроме того, российский лидер примет участие в открытии начала строительства первой в республике атомной электростанции, также запланирован первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества.