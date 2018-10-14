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Министр обороны США Джеймс Мэттис

Трамп не исключил отставки главы Пентагона Мэттиса

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Американский лидер сообщил, что в его администрации возможны различные замены.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключил, что министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

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На вопрос корреспондента CBS, не уходит ли Мэттис в отставку, Трамп ответил: "Я не знаю... Он мне этого не говорил. У нас отличные отношения, мы обедали два дня назад. Но, может, он и уйдет".

Трамп добавил, что Мэттис "в каком-то смысле демократ", то есть принадлежит к оппозиционной партии.

"В какой-то момент все уходят. Это Вашингтон", - добавил американский президент.

Он назвал "фейковыми новостями" слухи, что в Белом доме творится "хаос", однако признал, что в его администрации возможны различные замены.

"Я провожу изменения. Я имею на это право. У меня есть феноменальные люди в режиме ожидания, они придут в администрацию", - заключил Трамп.

На уточняющий вопрос, будут ли отставки, Трамп подтвердил: "Да, некоторые люди уйдут".

Теги:
Пентагон, Дональд Трамп, США



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