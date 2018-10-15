В Ташкентской области назначен новый прокурор – пятый за год

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Самадов Салом Исматович назначен прокурором Ташкентской области.
Соответствующий документ подписал сегодня генпрокурор республики, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Ранее Самадов занимал должность заместителя генерального прокурора Узбекистана.
Отметим, что это пятый прокурор области за год.
Ранее сегодня стало известно, что с этой должности по собственному желанию уволился Шавкат Рахматов.
Салом Самадов родился в 1963 году. Окончил Харьковский юридический институт в 1990 году.
Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1990 году в прокуратуре Файзулла-Ходжаевского района Бухарской области, занимал разные должности в органах прокуратуры Бухарской и Навоийской областей.
С 2005 года работал заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры, прокурором Хатырчинского и Карманинского районов, заместителем прокурора Бухарской области и Каракалпакстана, прокурором Каракалпакстана и Кашкадарьинской области, заместителем, первым заместителем государственного советника президента.
До нынешнего назначения с 15 ноября 2017 года работал заместителем генерального прокурора Узбекистана.