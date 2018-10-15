В Ташкентской области назначен новый прокурор – пятый за год

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Самадов Салом Исматович назначен прокурором Ташкентской области.

Соответствующий документ подписал сегодня генпрокурор республики, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее Самадов занимал должность заместителя генерального прокурора Узбекистана.

Sputnik / Максим Блинов У прокурора Ташкента появился новый заместитель

Отметим, что это пятый прокурор области за год.

Ранее сегодня стало известно, что с этой должности по собственному желанию уволился Шавкат Рахматов.

Салом Самадов родился в 1963 году. Окончил Харьковский юридический институт в 1990 году.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1990 году в прокуратуре Файзулла-Ходжаевского района Бухарской области, занимал разные должности в органах прокуратуры Бухарской и Навоийской областей.

С 2005 года работал заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры, прокурором Хатырчинского и Карманинского районов, заместителем прокурора Бухарской области и Каракалпакстана, прокурором Каракалпакстана и Кашкадарьинской области, заместителем, первым заместителем государственного советника президента.

До нынешнего назначения с 15 ноября 2017 года работал заместителем генерального прокурора Узбекистана.