Мирзиёев утвердил соглашение о строительстве АЭС в Узбекистане

Глава государства поручил МИД направить уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между РФ и республикой о строительстве АЭС.

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и РФ о сотрудничестве в строительстве на территории страны атомной электростанции, сообщает Министерство юстиции республики.

Соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики в начале сентября этого года подписали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

Рамиль Ситдиков Путин даст старт строительству АЭС в ходе поездки в Узбекистан

Глава государства поручил МИД направить уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения. Правительству и руководителям соответствующих министерств и ведомств поручено в установленном порядке обеспечить контроль за исполнением обязательств Узбекистана.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на этой неделе отправится в Узбекистан с государственным визитом, где по итогам переговоров будет подписан солидный пакет документов и дан старт строительству АЭС.

Мирзиёев на заседании правительства в начале октября назвал строительство первой АЭС в стране революционным решением, для реализации которого потребуется 8-10 лет. Для строительства станции предложена площадка в районе озера Тудакуль на границе Бухарской и Навоийской областей республики. По предварительным расчетам, АЭС будет вырабатывать до 20% действующих сегодня генерирующих мощностей в Узбекистане.