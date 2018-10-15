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Проект АЭС в Узбекистане

Мирзиёев утвердил соглашение о строительстве АЭС в Узбекистане

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Политика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (23)
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Глава государства поручил МИД направить уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между РФ и республикой о строительстве АЭС.

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и РФ о сотрудничестве в строительстве на территории страны атомной электростанции, сообщает Министерство юстиции республики.

Соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики в начале сентября этого года подписали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

Президент РФ В. Путин
Рамиль Ситдиков
Путин даст старт строительству АЭС в ходе поездки в Узбекистан
Глава государства поручил МИД направить уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения. Правительству и руководителям соответствующих министерств и ведомств поручено в установленном порядке обеспечить контроль за исполнением обязательств Узбекистана.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на этой неделе отправится в Узбекистан с государственным визитом, где по итогам переговоров будет подписан солидный пакет документов и дан старт строительству АЭС.

Мирзиёев на заседании правительства в начале октября назвал строительство первой АЭС в стране революционным решением, для реализации которого потребуется 8-10 лет. Для строительства станции предложена площадка в районе озера Тудакуль на границе Бухарской и Навоийской областей республики. По предварительным расчетам, АЭС будет вырабатывать до 20% действующих сегодня генерирующих мощностей в Узбекистане.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (23)



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