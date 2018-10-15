Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили культурное и экономическое сотрудничество

Президенты говорили о перспективах взаимодействия в области торговли, производственной кооперации, энергетики, развития эффективных транспортных коммуникаций и других сферах.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Spunik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба.

Глава республики поздравил своего коллегу из Туркменистана с получением награды Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза за выдающийся вклад в развитие средств массовой информации.

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Президенты обсудили перспективы взаимодействия в области торговли, производственной кооперации, энергетики, развития эффективных транспортных коммуникаций и других сферах.

Они подчеркнули важность расширения межрегиональных контактов и культурно-гуманитарных обменов. Одним из таких шагов стало успешное проведение 14 октября этого года в Термезе концерта с участием туркменских творческих коллективов, отметили главы государств.

Мирзиёев и Бурдымухамедов также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.