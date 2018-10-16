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Здание МИД Узбекистана

В МИД Узбекистана обсудили с послом Алжира вопросы торговли

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Кроме того, представители стран согласовали график и повестку предстоящих контактов на различных уровнях.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с послом Алжира Насером Бушеритом. Об этом пишет пресс-служба МИД.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Сергей Пятаков
Абдулазиз Камилов принял посла Алжира

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации узбекско-алжирского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Кроме того, представители стран согласовали график и повестку предстоящих контактов на различных уровнях.

В сентябре также прошла встреча Абдулазиза Камилова с послом Алжирской Республики.

Напомним, в 2016 году Узбекистан и Алжир подписали ключевой для развития партнерских отношений документ – Протокол о сотрудничестве и консультациях. 

Теги:
МИД Узбекистана, Торговля, Алжир, Узбекистан



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