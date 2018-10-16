В МИД Узбекистана обсудили с послом Алжира вопросы торговли

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с послом Алжира Насером Бушеритом. Об этом пишет пресс-служба МИД.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации узбекско-алжирского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.
Кроме того, представители стран согласовали график и повестку предстоящих контактов на различных уровнях.
В сентябре также прошла встреча Абдулазиза Камилова с послом Алжирской Республики.
Напомним, в 2016 году Узбекистан и Алжир подписали ключевой для развития партнерских отношений документ – Протокол о сотрудничестве и консультациях.