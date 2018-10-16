В Узбекистане новый закон устранит бюрократию в сфере инвестиций

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по инвестициям начал разрабатывать закон, регулирующий отношения в сфере инвестиционной деятельности.

В новом законодательном акте будут отрегулированы инвестиционные отношения.

Кроме того, будут устранены противоречия в инвестиционном законодательстве и бюрократические барьеры в развитии инвестиционной деятельности.

По данным комитета, за последние 20 лет объем освоенных прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана составил 25,3 миллиарда долларов.