Тест: возьмут ли вас на узбекско-российские переговоры

Накануне визита президента России Владимира Путина в Узбекистан у читателей Sputnik есть возможность проверить, насколько хорошо они знают факты о сотрудничестве двух стран.
Можно ли вас назвать экспертом по сотрудничеству России и Узбекистана, определит тест Sputnik.
Накануне визита президента России Владимира Путина в Узбекистан у читателей Sputnik есть возможность проверить, насколько хорошо они знают факты о сотрудничестве двух стран.
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Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.
Заочную форму обучения приостановят с 2019 года в вузах Казахстана, нынешним студентам дадут доучиться.
Главный ветврач Кыргызстана рассказал, когда Казахстан снимет временный запрет на импорт мясной продукции из республики.
Пограничники Таджикистана в ходе спецоперации обнаружили на границе оружие, боеприпасы и гранаты.