Афганистан открыл консульство на юге Узбекистана

Делегации МИД двух стран обсудили практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-афганских контактов на высшем уровне, а также текущие вопросы двусторонней повестки дня.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. МИД Афганистана во вторник открыл генеральное консульство в Термезе на юге Узбекистана.

Об этом сообщает МИД республики.

"Специальный представитель президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев в Термезе встретился с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Насиром Ахмадом Андишой, прибывшим в страну с рабочим визитом", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным внешнеполитического ведомства, узбекская и афганская делегации также приняли участие в официальной церемонии открытия Генконсульства Афганистана в Термезе. Насир Ахмад Андиша искренне поблагодарил узбекскую сторону за оперативное решение вопросов, связанных с его учреждением.

Стороны обсудили практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-афганских контактов на высшем уровне, а также текущие вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по региональной проблематике, добавили в МИД Узбекистана.

Договоренность об открытии консульства Афганистана в Термезе на узбекско-афганской границе была достигнута в ходе визита президента ИРА Ашрафа Гани в Узбекистан в декабре 2017 года.