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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (справа) перед началом неформальной встречи глав государств СНГ

Путин и Мирзиёев подпишут солидный пакет документов в рамках встречи в РУ

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (14)
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Также предусмотрено участие президентов в церемонии начала реализации проекта строительства АЭС в Узбекистане в режиме видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров в Узбекистане подпишут пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Государственный визит Владимира Путина в Узбекистан состоится 18-19 октября по приглашению президента республики.

Бахтиёр Эргашев
© Facebook / Бахтиёр Эргашев
Бахтиёр Эргашев рассказал, чего ждать от визита Путина в Узбекистан

"В ходе переговоров лидеры обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Запланирован обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. По итогам встречи предполагается подписание пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему "Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений".

Также предусмотрено участие президентов в церемонии начала реализации проекта строительства АЭС в Узбекистане в режиме видеоконференции.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (14)



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