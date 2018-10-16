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Макет будущей АЭС в Узбекистане

Ключевым моментов визита Путина в Ташкент будет открытие АЭС - Ушаков

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (14)
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Главы государств примут участие в церемонии начала реализации проекта строительства АЭС в Узбекистане в режиме видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Одним из ключевых моментов визита президента России Владимира Путина в Ташкент будет церемония начала строительства в Узбекистане АЭС по российскому дизайну.

Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Проект АЭС
Пресс-служба Агентства "Узатом"
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Он отметил также, что президенты посетят пленарное заседание Первого форума межрегионального сотрудничества.

По словам помощника президента, межправительственную комиссию России и Узбекистана возглавят премьер-министры двух стран.

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"На саммите в пятницу будет принято решение о создании нового механизма торгово-экономического сотрудничества - это именно совместной комиссии по сотрудничеству на уровне глав правительств. То есть, по сути дела межправкомиссию со стороны Узбекистана и России возглавят премьер-министры. Это, конечно, показатель высокой степени заинтересованности в дальнейшем развитии торгово-экономического взаимодействия", - рассказал Ушаков журналистам.

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Владимир Путин 18-19 октября посетит Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиёева.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (14)



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