Ключевым моментов визита Путина в Ташкент будет открытие АЭС - Ушаков

Главы государств примут участие в церемонии начала реализации проекта строительства АЭС в Узбекистане в режиме видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Одним из ключевых моментов визита президента России Владимира Путина в Ташкент будет церемония начала строительства в Узбекистане АЭС по российскому дизайну.

Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

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Он отметил также, что президенты посетят пленарное заседание Первого форума межрегионального сотрудничества.

По словам помощника президента, межправительственную комиссию России и Узбекистана возглавят премьер-министры двух стран.

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"На саммите в пятницу будет принято решение о создании нового механизма торгово-экономического сотрудничества - это именно совместной комиссии по сотрудничеству на уровне глав правительств. То есть, по сути дела межправкомиссию со стороны Узбекистана и России возглавят премьер-министры. Это, конечно, показатель высокой степени заинтересованности в дальнейшем развитии торгово-экономического взаимодействия", - рассказал Ушаков журналистам.

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Владимир Путин 18-19 октября посетит Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиёева.