Ключевым моментов визита Путина в Ташкент будет открытие АЭС - Ушаков

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Одним из ключевых моментов визита президента России Владимира Путина в Ташкент будет церемония начала строительства в Узбекистане АЭС по российскому дизайну.
Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
Он отметил также, что президенты посетят пленарное заседание Первого форума межрегионального сотрудничества.
По словам помощника президента, межправительственную комиссию России и Узбекистана возглавят премьер-министры двух стран.
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"На саммите в пятницу будет принято решение о создании нового механизма торгово-экономического сотрудничества - это именно совместной комиссии по сотрудничеству на уровне глав правительств. То есть, по сути дела межправкомиссию со стороны Узбекистана и России возглавят премьер-министры. Это, конечно, показатель высокой степени заинтересованности в дальнейшем развитии торгово-экономического взаимодействия", - рассказал Ушаков журналистам.
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Владимир Путин 18-19 октября посетит Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиёева.