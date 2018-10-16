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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (слева) во время встречи

Путин и Мирзиёев подпишут Программу экономического сотрудничестве на 5 лет

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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В повестку дня встречи президентов России и Узбекистана также войдут актуальные международные вопросы, в том числе обеспечение стабильности и безопасности в регионе, содействие мирному процессу в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Главы Узбекистана и РФ Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по итогам визита российского лидера в республику подпишут Программу экономического сотрудничества на 2019-2024 годы и еще ряд документов, говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Путин прибудет в Узбекистан с государственным визитом 18 октября этого года.

"Главы государств обменяются мнениями о состоянии узбекско-российских многоплановых отношений, обсудят перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества, расширения взаимовыгодного сотрудничества, практической реализации новых совместных проектов и программ в различных областях", - говорится в сообщении.

В повестку дня также войдут актуальные международные вопросы, в том числе обеспечение стабильности и безопасности в регионе, содействие мирному процессу в Афганистане.

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По итогам переговоров на высшем уровне предусмотрено принятие Совместного заявления глав государств, подписание Программы экономического сотрудничестве на 2019-2024 годы, Программы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы, соглашения о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, "дорожной карты" по созданию Международной радиоастрономической обсерватории "Суффа" и других важных двусторонних документов.

В ходе визита также ожидается заключение крупных инвестиционных договоров и торговых контрактов между регионами и деловыми кругами Узбекистана и России.




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