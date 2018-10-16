Путин и Мирзиёев подпишут Программу экономического сотрудничестве на 5 лет

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Главы Узбекистана и РФ Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по итогам визита российского лидера в республику подпишут Программу экономического сотрудничества на 2019-2024 годы и еще ряд документов, говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.
Путин прибудет в Узбекистан с государственным визитом 18 октября этого года.
"Главы государств обменяются мнениями о состоянии узбекско-российских многоплановых отношений, обсудят перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества, расширения взаимовыгодного сотрудничества, практической реализации новых совместных проектов и программ в различных областях", - говорится в сообщении.
В повестку дня также войдут актуальные международные вопросы, в том числе обеспечение стабильности и безопасности в регионе, содействие мирному процессу в Афганистане.
В ходе визита также ожидается заключение крупных инвестиционных договоров и торговых контрактов между регионами и деловыми кругами Узбекистана и России.