Президент Армении принял отставку Никола Пашиняна и правительства

Премьер-министр страны, как и обещал ранее, покинул пост 16 октября, шаг вызван необходимостью скорейшего роспуска Национального Собрания.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Глава Армении Армен Саркисян вечером во вторник принял отставку правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

Решение принято на основе статьи 130 Конституции страны, оно вызвано необходимостью скорейшего роспуска Национального Собрания и проведения досрочных парламентских выборов.

До этого обязанности премьер-министра будет исполнять сам президент.

В начале октября Никол Пашинян заявил о планах по проведению внеочередных парламентских выборов, они должны пройти не позднее декабря 2018 года. Парламент страны принял проект изменений в своем регламенте, фактически блокирующий эту инициативу, его поддержали Национальное Собрание, Республиканская партия, АРФ "Дашнакцутюн" и блок "Царукян".

В ответ премьер-министр заявил о "старте контрреволюции" и вывел народ на митинг перед зданием парламента.

По его словам, парламентские силы могут договориться между собой, потому что этого "требует народ".