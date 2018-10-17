Товарищества собственников жилья получат госстатус и поддержку

С ноября им обещают благоприятное правовое поле, информационную и консультационную помощь, подготовку кадров.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана выпустило проект "О товариществах собственников жилья", он опубликован на портале обсуждения нормативно-правовых документов РУ.

Теперь они получат официальный статус и поддержку деятельности, обсуждение продолжится до 31 октября.

"Основными направлениями государственной поддержки деятельности товариществ являются формирование благоприятного правового поля, финансовое и инвестиционное содействие, предоставление гарантий, способствование созданию и развитию инфраструктур, обслуживающих многоквартирные дома, информационная и консультационная помощь", - говорится в тексте документа.

Кроме того, организациям помогут с подготовкой квалифицированных кадров и упрощением системы статистической отчетности и бухгалтерии.

Как уточняется, товариществом собственников жилья признается хозяйствующий субъект, созданный объединением собственников жилых помещений.