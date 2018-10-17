Секретари Совбезов РФ и Узбекистана обсудили дальнейшее сотрудничество

Николай Патрушев и Виктор Махмудов также говорили об обеспечении безопасности информационной инфраструктуры и реагировании на компьютерные инциденты.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

"Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов российско-узбекистанского сотрудничества, прежде всего, в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Патрушев и Махмудов обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в области военного и военно-технического сотрудничества, пути решения проблем в миграционной сфере, а также вопросы обеспечения безопасности информационной инфраструктуры и реагирования на компьютерные инциденты. Также они обменялись мнениями по ситуации в Центральной Азии.

Секретари Совбезов двух стран на встречи подвели итоги прошедших российско-узбекистанских консультаций по безопасности и отметили позитивную динамика в развитии контактов по линии аппаратов советов безопасности двух стран в 2017-2018 годах.