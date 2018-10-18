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Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета

Президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Узбекистан

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (18)
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Путин и Мирзиёев подпишут солидный пакет документов, а также дадут старт проекту строительства "Росатомом" первой узбекской АЭС.

МОСКВА, 18 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг начнет государственный визит в Узбекистан.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (справа) перед началом неформальной встречи глав государств СНГ
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин и Мирзиёев подпишут солидный пакет документов в рамках встречи в РУ

Как сообщалось ранее, по итогам визита Путин со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым подпишут солидный пакет документов, а также дадут старт проекту строительства "Росатомом" первой узбекской АЭС.

Основная часть визита запланирована на пятницу. Как сообщили в Кремле, в ходе переговоров лидеры государств обсудят состояние и перспективы развития отношений, а также обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.

Кроме того, Путин и Мирзиёев примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему "Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений". В церемонии начала строительства АЭС лидеры примут участие в режиме видеоконференции.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (18)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Узбекистан, Россия



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