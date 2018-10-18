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Спецслужбы ШОС будут вместе выявлять террористов в интернете

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Политика
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Тема:
Борьба с терроризмом (48)
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Страны будут проводить мониторинг угроз террористического характера в глобальном информационном пространстве.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Совет региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) договорился в четверг в столице Кыргызстана о мониторинге угроз террористического характера в интернете, заявил директор антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности республики Асылбек Кожобеков.

Флаги стран-участниц ШОС
AP Photo
На заседании ШОС спецслужбы Китая рассказали о борьбе с кибертерроризмом

"Достигнуты договоренности об укреплении взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, в том числе в вопросах усиления антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, мониторинга угроз террористического характера в глобальном информационном пространстве и обеспечения кибербезопасности", - сказал Кожобеков журналистам.

Также советом РАТС ШОС утверждены планы работы исполнительного комитета организации, мероприятий экспертных групп по вопросам пограничного сотрудничества и противодействия использованию интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Кроме того, одобрен проект меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РАТС ШОС и секретариатом Ассоциации национальных полиций государств Юго-Восточной Азии - АСЕАНАПОЛ.

В 33-м заседании совета РАТС ШОС принимают участие делегации России, Кыргызстана, Индии, Китая, Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Тема:
Борьба с терроризмом (48)
Теги:
Интернет, Терроризм, ШОС



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