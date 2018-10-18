В Кабуле заявили о заинтересованности во встрече в "московском формате"

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Представитель официального Кабула заявил о намерении в обязательном порядке участвовать во встрече в "московском формате", сообщает РИА Новости.
По словам Мохаммада Шакира Каргара, самое главное, чтобы предстоящий саммит дал положительный результат для мирного процесса в Афганистане. При этом говорить о какой-либо точной дате его проведения пока рано, точный список стран-участниц Кабул пока не получал.
Кроме того, спецпредставитель президента страны по странам СНГ подчеркивает особенную значимость в процессе Российской Федерации.
Напомним, что встреча по межафганскому урегулированию в Москве должна была состояться 4 сентября, однако по просьбе властей Афганистана ее перенесли. В данный момент ведутся переговоры по согласованию новых дат и модальности переговоров.
Как заявлял в конце августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, более устойчивой площадкой для диалога может стать Ташкент.