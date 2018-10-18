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Иракский военный во время операции против ИГ в Мосуле

Казахстан назвал возвращение ИГИЛ в Центральную Азию "реальной угрозой"

AFP / AHMAD AL-RUBAYE
Политика
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По словам министра иностранных дел страны Кайрата Абдрахманова, на ситуацию необходимо обратить самое пристальное внимание.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов назвал возвращение боевиков ИГ (запрещена в России и странах СНГ) "реальной угрозой", сообщает РИА Новости.

По его словам, на эту проблему необходимо обратить самое пристальное внимание, а одно из основных условий локализации нестабильности – нормализация внутренней обстановки в Сирии.

СПУТНИК_Оперативные кадры задержания преступников, планировавших теракты в Москве
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Спецслужбы стран ШОС задержали за год более 150 возможных террористов

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, в конце 2017-го стало известно о победе над ИГИЛ в Сирии и Ираке. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Сегодня среди основных целей – политическое урегулирование ситуации, восстановление сирийской государственности, а также возвращение беженцев.

Ранее сообщалось, что спецслужбы стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – Узбекистана, Казахстана, России, Таджикистана задержали более 150 возможных террористов.

Теги:
Терроризм, Центральная Азия, ИГИЛ



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