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Самолет президента РФ Владимира Путина в аэропорту Ташкента

Владимир Путин прибыл в Узбекистан

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (28)
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Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично встретил своего российского коллегу в аэропорту.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, где проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В международном аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова высокого гостя лично встретил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Ташкент
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Ташкент

Президенты провели краткую беседу.

В ходе переговоров в пятницу лидеры государств обсудят состояние и перспективы развития отношений, а также обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.

Кроме того, Путин и Мирзиёев примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему "Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений".

Ключевым моментом визита Путина в Ташкент будет открытие АЭС - Ушаков >>>

В режиме видеоконференции они поучаствуют в церемонии начала строительства первой в Узбекистане АЭС.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (28)



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