РФ продолжит развивать культурно-гуманитарное сотрудничество с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Правительство России одобрило проект программы сотрудничества между РФ и Узбекистаном в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проект предусматривает дальнейшее укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

Также программа будет содействовать обмену информацией и опытом за счет расширения прямых связей между учреждениями и организациями культуры, общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями и фондами и развитию двусторонних связей в области музейного, циркового, архивного и библиотечного дела.

"Подписанным распоряжением правительством РФ одобрен проект программы сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы", - говорится в распоряжении.

Отметим, президент России Владимир Путин прибыл в четверг, 18 октября, в Узбекистан, где проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

