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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии официальной встречи в Ташкенте.

О чем договорились Мирзиёев и Путин во время совместного делового завтрака

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (28)
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Между Россией и Узбекистаном заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на сумму около 20,8 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели в пятницу, 19 октября, совместный завтрак в рамках первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В мероприятии приняли участие руководители ключевых министерств и ведомств, главы регионов Российской Федерации и хокимы областей Узбекистана, представители крупного бизнеса двух стран.

Между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на сумму около 20,8 миллиарда долларов.

Кроме того, по итогам делового завтрака подписан ряд межрегиональных соглашений:

  • Соглашение между правительством Челябинской области и хокимиятом Наманганской области "О торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве".
  • Соглашение между правительством Оренбургской области и хокимиятом Ферганской области "Об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества".
  • Соглашение между правительством Челябинской области и хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.
  • Программа сотрудничества между правительством Москвы и хокимиятом города Ташкента на 2018-2020 годы.
  • Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между правительством Тюменской области и хокимиятом Ташкентской области.
  • Соглашение между правительством Оренбургской области и хокимиятом Самаркандской области "Об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества".
  • Соглашение между правительством Оренбургской области и хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Все достигнутые договоренности направлены на продвижение приоритетных направлений сотрудничества, реализацию совместных программ и проектов, активизацию взаимодействия в инвестиционной сфере, а также на поддержку и наращивание экспортного потенциала двух стран, увеличение объемов товарооборота.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (28)



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