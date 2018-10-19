О чем договорились Мирзиёев и Путин во время совместного делового завтрака

Между Россией и Узбекистаном заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на сумму около 20,8 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели в пятницу, 19 октября, совместный завтрак в рамках первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В мероприятии приняли участие руководители ключевых министерств и ведомств, главы регионов Российской Федерации и хокимы областей Узбекистана, представители крупного бизнеса двух стран.

Между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на сумму около 20,8 миллиарда долларов.

Кроме того, по итогам делового завтрака подписан ряд межрегиональных соглашений:

Соглашение между правительством Челябинской области и хокимиятом Наманганской области "О торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве".

Соглашение между правительством Оренбургской области и хокимиятом Ферганской области "Об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества".

Соглашение между правительством Челябинской области и хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Программа сотрудничества между правительством Москвы и хокимиятом города Ташкента на 2018-2020 годы.

Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между правительством Тюменской области и хокимиятом Ташкентской области.

Соглашение между правительством Оренбургской области и хокимиятом Самаркандской области "Об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества".

Соглашение между правительством Оренбургской области и хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Все достигнутые договоренности направлены на продвижение приоритетных направлений сотрудничества, реализацию совместных программ и проектов, активизацию взаимодействия в инвестиционной сфере, а также на поддержку и наращивание экспортного потенциала двух стран, увеличение объемов товарооборота.