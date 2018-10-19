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Государственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан

Торжественно и тепло: как прошла официальная встреча Путина в Куксарое

Пресс-служба Президента РФ
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (35)
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Владимир Путин прибыл в Ташкент с официальным визитом по приглашению Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина прошла в пятницу в резиденции Куксарой.

Далее пройдут переговоры глав Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина в узком и широком формате с участием членов официальных делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время знакомства с делегациями на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
Пресс-служба Президента РФ
Государственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан

Напомним, ранее сегодня президенты провели совместный завтрак в рамках первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
Пресс-служба Президента РФ
Государственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан

В рамках мероприятия было заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на сумму около 20,8 миллиарда долларов.

Владимир Путин прибыл в Ташкент с официальным визитом по приглашению Шавката Мирзиёева.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (35)



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