Торжественно и тепло: как прошла официальная встреча Путина в Куксарое

Владимир Путин прибыл в Ташкент с официальным визитом по приглашению Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина прошла в пятницу в резиденции Куксарой.

Далее пройдут переговоры глав Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина в узком и широком формате с участием членов официальных делегаций.

Пресс-служба Президента РФ Государственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан

Напомним, ранее сегодня президенты провели совместный завтрак в рамках первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Пресс-служба Президента РФ Государственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан

В рамках мероприятия было заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на сумму около 20,8 миллиарда долларов.

Владимир Путин прибыл в Ташкент с официальным визитом по приглашению Шавката Мирзиёева.