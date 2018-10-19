Путин: реформы в Узбекистане помогают развивать двусторонние отношения

Российский лидер на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым выразил уверенность, что не только в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе экономика и жизнь народа республики будут меняться к лучшему.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Узбекистан остается надежным союзником России, государства будут расширять базу двустороннего сотрудничества, и давно назревшие позитивные изменения в республике будут этому способствовать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Мы видим, как быстро и как основательно меняется ситуация в Узбекистане, как организуются и проводятся реформы, которые давно назрели и абсолютно необходимы для узбекской экономики и узбекского народа", - сказал президент РФ.

Он выразил уверенность, что не только в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе экономика и жизнь народа Узбекистана будут меняться основательно к лучшему.

"Это дает нам возможности развивать отношения на новой базе, именно благодаря этим изменениям, которые вы сейчас организуете в Узбекистане, удается добиваться серьезного расширения наших торгово-экономических связей", - отметил Путин.

"Мы намерены и дальше двигаться в таком же темпе, будем все делать для того, чтобы расширять базу нашего взаимодействия, в том числе за счет регионального сотрудничества", - продолжил российский лидер.

Он обратил внимание на проведение в эти дни в Ташкенте первого межрегионального форума России и Узбекистана.

"Я не сомневаюсь нисколько, что те консультации, те переговоры, которые продолжаются второй день, дадут очень хороший результат", - подчеркнул президент РФ.

По его словам, программа сотрудничества с Узбекистаном по самым разным направлениям только на самом раннем этапе составляет 25 миллиардов долларов.

"Как вы видели, подготовили целую программу сотрудничества по самым различным направлениям, которая на первом этапе составляет 25 миллиардов долларов", - добавил Путин.

Мирзиёев в свою очередь в начале беседы отметил, что за последние два года стратегическое партнерство и союзнические отношения двух стран вышли на новый качественный уровень.

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"Россия – стратегический партнер Узбекистана. Совместными усилиями наше партнерство вышло на качественно новый уровень и динамично развивается по всем направлениям. Только за последний год состоялось более восьмидесяти визитов на высоком уровне. Мы наладили тесное взаимодействие между регионами. В Ташкенте впервые проходит Форум межрегионального сотрудничества между двумя странами. В его работе участвуют более тысячи представителей субъектов, общественности и бизнеса России. Товарооборот с начала года вырос на тридцать процентов. Реализуются крупные инвестиционные проекты", - констатировал президент Узбекистана.

Новым стратегическим направлением Мирзиёев назвал строительство в Узбекистане первой АЭС, старт которому будет дан в пятницу при участии президентов.

Глава Узбекистана также поблагодарил за установление и торжественное открытие в Москве памятника первому президенту республики Исламу Каримову.