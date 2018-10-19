15:25 19 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время беседы в государственной резиденции Куксарой

Узбекистан и Россия хотят нарастить товарооборот до 10 миллиардов долларов

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (35)
90 0 0

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление по итогам переговоров и утвердили программу экономического сотрудничества правительств двух стран на 2019-2024 годы.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Узбекистан и Россия в ближайшие годы будут стремиться нарастить товарооборот между странами до 10 миллиардов долларов, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским лидером Владимиров Путиным.

На переговорах были обсуждены вопросы увеличения объемов и диверсификации номенклатуры товарооборота, развития кооперации производственных предприятий, укрепления взаимодействия в сфере транспорта и энергетики, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"В сентябре успешно проведено заседание межправительственной комиссии под председательством глав правительств. Развивается взаимодействие между регионами. Реализуются крупные инвестиционные проекты совместно с ведущими российскими компаниями и банками. В этом году, по нашим оценкам, товарооборот достигнет 6 миллиардов долларов. Эта цифра превышает наши планы. Задача на ближайшие годы – 10 миллиардов", – отметил Шавкат Мирзиёев.

Правительствам двух стран президенты поручили предпринять необходимые шаги по наращиванию взаимного товарооборота. Главы государств приняли решение усилить деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
Пресс-служба Президента РФ
Путин: реформы в Узбекистане помогают развивать двусторонние отношения
"Чтобы придать российско-узбекскому взаимодействию, прежде всего в сфере экономики, дополнительный импульс, приняли с президентом решение создать совместную комиссию под руководством премьер-министров. Комиссия будет заниматься стратегическими вопросами экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия", - заявил Путин.

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление по итогам переговоров.

"В нем заданы четкие ориентиры для дальнейшей работы министерств, ведомств и организаций по углублению нашего сотрудничества", - сказал Путин по итогам российско-узбекских переговоров.

Он отметил, что заключены и другие важные двусторонние договоренности, а также крупные коммерческие контракты.

Среди подписанных в ходе визита Путина в Узбекистан документов - программа экономического сотрудничества правительств двух стран на 2019-2024 годы и план ее реализации.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (35)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фермеры уничтожают яблони в знак протеста
    "Яблочный" протест

    Недовольный рыночными ценами азербайджанский фермер уничтожил деревья на десяти гектарах земли, за которыми ухаживал целых 20 лет.

  • Из глубины веков

    Под Новогрудком археологи обнаружили каменные кресты XIII века. Какое место в истории Беларуси занимают найденные артефакты?

  • Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов
    Футбол с характером

    Как люди с ограниченными возможностями показывают безграничную силу духа, и что гости турнира "Кубок Победы" думают об Абхазии, читайте в материале Sputnik.

  • Внеочередное заседание Национального Собрания Армении (19 июня 2018). Еревaн
    Время выбора

    Стало известно, когда должно состояться заседание парламента Армении по вопросу избрания нового премьер-министра страны.

  • Посевная конопля
    Конопляный сад

    Неожиданный резонанс получила история латвийской пенсионерки, которую местная полиция заподозрила в выращивании марихуаны.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на заседании Еврокомииссии
    Виртуальная реальность

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ЕС должен немедленно ответить на российские "кибератаки".

  • Игорь Додон
    Неверный вектор

    Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему депутатам не хватило голосов включить в Конституцию страны пункт о евроинтеграции.

  • Эстонская ИД-карта.
    Спорный статус

    Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Москве в преддверии визита Владимира Путина в Узбекистан торжественно открыт памятник Исламу Каримову недалеко от узбекского посольства.
Регистан в центре Москвы: как прошло открытие памятника Исламу Каримову
Визит Путина в Узбекистан
Владимира Путина торжественно встретили в Ташкенте – уникальные видеокадры
Сотрудничество Узбекистана и России
Стратегическая дружба Узбекистана и России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054