Узбекистан и Россия хотят нарастить товарооборот до 10 миллиардов долларов

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление по итогам переговоров и утвердили программу экономического сотрудничества правительств двух стран на 2019-2024 годы.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Узбекистан и Россия в ближайшие годы будут стремиться нарастить товарооборот между странами до 10 миллиардов долларов, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским лидером Владимиров Путиным.

На переговорах были обсуждены вопросы увеличения объемов и диверсификации номенклатуры товарооборота, развития кооперации производственных предприятий, укрепления взаимодействия в сфере транспорта и энергетики, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"В сентябре успешно проведено заседание межправительственной комиссии под председательством глав правительств. Развивается взаимодействие между регионами. Реализуются крупные инвестиционные проекты совместно с ведущими российскими компаниями и банками. В этом году, по нашим оценкам, товарооборот достигнет 6 миллиардов долларов. Эта цифра превышает наши планы. Задача на ближайшие годы – 10 миллиардов", – отметил Шавкат Мирзиёев.

Правительствам двух стран президенты поручили предпринять необходимые шаги по наращиванию взаимного товарооборота. Главы государств приняли решение усилить деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Пресс-служба Президента РФ Путин: реформы в Узбекистане помогают развивать двусторонние отношения

"Чтобы придать российско-узбекскому взаимодействию, прежде всего в сфере экономики, дополнительный импульс, приняли с президентом решение создать совместную комиссию под руководством премьер-министров. Комиссия будет заниматься стратегическими вопросами экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия", - заявил Путин.

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление по итогам переговоров.

"В нем заданы четкие ориентиры для дальнейшей работы министерств, ведомств и организаций по углублению нашего сотрудничества", - сказал Путин по итогам российско-узбекских переговоров.

Он отметил, что заключены и другие важные двусторонние договоренности, а также крупные коммерческие контракты.

Среди подписанных в ходе визита Путина в Узбекистан документов - программа экономического сотрудничества правительств двух стран на 2019-2024 годы и план ее реализации.