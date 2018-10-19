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Старт космического корабля Союз ТМА-19М с космодрома Байконур

Мирзиёев: узбекский космонавт может полететь на российском корабле

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (35)
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Об этом президент Узбекистана заявил в ходе переговоров с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не исключает возможность полета узбекского космонавта на российском корабле, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что это может случиться "в недалеком будущем", и сообщил о подписании проекта по развитию космических исследований на базе супермощного радиотелескопа на плато "Суффа" - в четверг стороны намерены принять "дорожную карту".

Сотрудничество Узбекистана и России
© Sputnik /
Стратегическая дружба Узбекистана и России

Накануне госкорпорация "Роскосмос" предложила Узбекистану и Казахстану заняться совместным созданием спутника.

В случае такой кооперации Узбекистан, используя незначительные ресурсы, мог бы "поставить на аппарат свою полезную нагрузку". Монтировать устройство представитель российского агентства Анатолий Красников предложил на платформе, которую делают в Красноярске.

Напомним, что в 1995 году Россия и Узбекистан подписали соглашение о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в 250 километрах от Ташкента.

Вечером в четверг в Узбекистан прибыл с государственным визитом президент России Владимир Путин. Он намерен принять участие в нескольких масштабных мероприятиях, провести переговоры с Шавкатом Мирзиёевым и подписать солидный пакет документов.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (35)
Теги:
Роскосмос, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев



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