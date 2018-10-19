Геологоразведка, труд и культура: в чем будут сотрудничать Узбекистан и РФ

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Узбекистан и Россия во время визита лидера РФ достигли двусторонних договоренностей в нескольких сферах, заключены крупные коммерческие контракты, сообщает корреспондент Sputnik.
Среди подписанных в ходе визита Путина в Узбекистан документов - программа экономического сотрудничества правительств двух стран на 2019-2024 годы и план ее реализации.
Кроме того, министр промышленности РФ Денис Мантуров и министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев подписали соглашение о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях.
Кроме того, подписана программа сотрудничества между правительствами в культурно-гуманитарной сфере, а также о создании и функционировании российских вузов в Узбекистане.
Меморандум о сотрудничестве подписан между Министерством труда и соцзащиты РФ и Министерством занятости Узбекистана.
Кроме того, Росгвардия и Нацгвардия Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.
Также подписана "дорожная карта" по созданию международной научно-исследовательской организации "Международная радиоастрономическая лаборатория Суффа".
Ранее сообщалось, что по итогам Первого российско-узбекского форума межрегионального сотрудничества подписаны более 800 соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 миллиардов долларов. В частности, заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на 20,8 миллиарда долларов.