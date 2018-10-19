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Геологоразведка, труд и культура: в чем будут сотрудничать Узбекистан и РФ

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (35)
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Во время визита российского лидера Владимира Путина в Узбекистан подписано несколько документов о взаимодействии в различных сферах.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Узбекистан и Россия во время визита лидера РФ достигли двусторонних договоренностей в нескольких сферах, заключены крупные коммерческие контракты, сообщает корреспондент Sputnik.

Среди подписанных в ходе визита Путина в Узбекистан документов - программа экономического сотрудничества правительств двух стран на 2019-2024 годы и план ее реализации.

Кроме того, министр промышленности РФ Денис Мантуров и министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев подписали соглашение о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях.

Панельная дискуссия в рамках межрегионального российско-узбекского форума в Ташкенте
Международный пресс-клуб
Узбекистан и РФ подписали соглашения на 27 миллиардов долларов
Президент "Лукойла" Вагит Алекперов и председатель "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество и обмениваться опытом в сфере проведения геологоразведочных работ на территории Узбекистана, уточнили в пресс-службе российской компании.

Кроме того, подписана программа сотрудничества между правительствами в культурно-гуманитарной сфере, а также о создании и функционировании российских вузов в Узбекистане.

Меморандум о сотрудничестве подписан между Министерством труда и соцзащиты РФ и Министерством занятости Узбекистана.

Кроме того, Росгвардия и Нацгвардия Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.

Также подписана "дорожная карта" по созданию международной научно-исследовательской организации "Международная радиоастрономическая лаборатория Суффа".

Ранее сообщалось, что по итогам Первого российско-узбекского форума межрегионального сотрудничества подписаны более 800 соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 миллиардов долларов. В частности, заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на 20,8 миллиарда долларов.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (35)



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