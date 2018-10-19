Шедевры русской литературы в 100 томах выпустят на узбекском

На переговорах президенты России и Узбекистана договорились активизировать взаимодействие в сфере науки, образования и культуры.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

По его словам, на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным главы государств договорились активизировать взаимодействие в сфере науки, образования и культуры.

"Великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества. С целью более широкого приобщения населения, прежде всего молодежи, к лучшим произведениям русской литературы, мы планируем издать на узбекском языке 100-томное издание шедевров русской классики", - сказал Мирзиёев.

Президент РФ находится в Узбекистане с государственным визитом. По итогам переговоров глав государств подписана программа сотрудничества между правительствами в культурно-гуманитарной сфере, а также о создании и функционировании российских вузов в Узбекистане.